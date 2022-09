«Mamma mia!» en français, ça passe ou ça casse?

Dans sa loge, Tania Gabarski boucle ses sandales à talons couleur géranium. Elle a de l’or aux oreilles, aux poignets, un chignon choucroute à la Amy Winehouse et un micro collé sur le front. « Mon personnage est très bling bling », sourit-elle en regagnant la scène. « Elle a eu plusieurs maris et plusieurs divorces qui ont fait d’elle une femme riche. »

En coulisses, Isabelle de Hertogh ajuste sa longue robe vert pomme. « C’est la première fois qu’on répète en costume », confie-t-elle. « Jusqu’ici, toutes les chorégraphies, on les faisait en baskets. Hier soir encore, on travaillait sur mon pantalon et on sciait mes talons ! »