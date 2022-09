Les vols spectaculaires dans les magasins de vélos, une affaire de professionnels

La devanture du magasin Scarcez, spécialiste des deux-roues établi rue de Dinant à Beauraing (province de Namur), portait ce jeudi de grands stigmates du vol qui y a été commis durant la nuit précédente : des individus ont utilisé une camionnette pour casser la vitrine et pénétrer dans le commerce. Ils y ont dérobé, en quelques minutes à peine, une bonne quinzaine de vélos électriques, et une première estimation évalue le butin à une soixantaine de milliers d’euros. Une enquête a été ouverte et, comme l’a confirmé le bourgmestre Marc Lejeune, des membres du laboratoire se sont rendus sur place pour tenter de débusquer des indices.