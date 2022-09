Zlatan Ibrahimovic: mauvais génie du derby

Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku ont évolué à Manchester United et ont appartenu à l’écurie Raiola. Cette donnée n’est pas anodine au moment de se remémorer l’incident du derby milanais le 26 janvier 2021 en quart de finale de Coupe. Les images de leur tête contre tête avaient fait le tour de la planète, surtout avec les paroles du Suédois pour faire disjoncter le Diable rouge. « Appelle ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde (sic), petit âne (re-sic) », lui avait « gentiment » susurré l’attaquant des Rossoneri.