L’état d’Olivier Vandecasteele, emprisonné en Iran, se dégrade

Le Belge est emprisonné en Iran. Ses proches, qui ont eu des nouvelles de lui, s’inquiètent pour son état de santé, physique et mentale. Son cas est au cœur du traité d’échange de prisonniers avec Téhéran.

Ils décrivent les conséquences physiques de sa détention, jugée arbitraire : « Ses problèmes de santé et les “traitements” administrés ne permettent pas d’enrayer la formation de poches de sang aux orteils et la perte des ongles. » Est-ce une conséquence de la malnutrition ou bien de sévices qui lui seraient infligés ? Impossible de le savoir, puisque l’appel en visioconférence passé par Olivier Vandecasteele s’est fait sous étroite surveillance. Sa liberté de parole est donc entravée.

Cela fait maintenant près de sept mois qu’Olivier Vandecasteele a été arrêté à Téhéran. Les semaines passent et son état de santé se dégrade. Ses proches ont fait savoir ce jeudi, dans un communiqué, toute leur inquiétude pour le Belge, qui a travaillé des années comme humanitaire en Iran. Pour la deuxième fois depuis son arrestation, ils ont pu discuter directement avec lui.

Transféré dans un lieu inconnu

Ses parents, sa sœur et son ami Olivier Van Steirtegem s’inquiètent également pour sa santé mentale, qui a été rongée par sept mois de détention. « Le manque de perspective et les écueils rencontrés sur la trajectoire de sa libération, combinés à son isolement, l’absence de luminosité, la rareté des contacts avec ses proches (2 en 6 mois) ont sérieusement entamé ses grandes capacités de résistance. Son état psychologique s’en ressent très fortement et caractérise une volonté de causer des dommages irréversibles. »

Après avoir longtemps été détenu à Evin, Olivier Vandecasteele a été transféré dans un lieu inconnu. « Olivier est détenu dans une cellule en sous-sol, sans fenêtre avec juste une ouverture dans le mur pour l’aération », déplorent ses proches, mobilisés pour obtenir sa libération.