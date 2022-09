Coronavirus: place aux vaccins à ARN messager de deuxième génération

Souvenez-vous, c’était le grand espoir suscité par les vaccins à ARNmessager : ils pouvaient être adaptés en un temps record aux éventuels variants du Sars-Cov-2. Et on n’en a pas manqué depuis le début de l’épidémie en mars 2020 avec les alpha, delta et autre omicron. Et pourtant, jusqu’ici, pas le moindre vaccin à ARNmessager adapté n’avait été lancé sur le marché. En cause, principalement, l’efficacité du tout premier vaccin à ARNmessager contre la souche initiale de Wuhan qui continuait à fourbir les armes immunitaires suffisantes contre les nouveaux variants. Et puis aussi, le délai nécessaire pour réaliser une étude clinique en bonne et due forme pour évaluer l’efficacité et la sécurité d’un vaccin bivalent – dirigé contre deux souches différentes du virus – et le délai inhérent à la production, même simple, de la nouvelle formule.