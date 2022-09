Pogba-Mbappé, Lukaku-Ibrahimovic: les marabouts et le football, c’est une vieille histoire

L’histoire du marabout, qui est un des aspects de l’affaire Pogba, a remis en pleine lumière un phénomène souvent moqué mais pourtant bien réel : l’invocation de forces occultes. Mbappé a d’ailleurs appelé les frères Paul et Mathias pour avoir des explications.

Dans leurs discours, les entraîneurs parlent souvent de technique, de tactique, de physique, de psychologique. Mais occultent-ils le facteur magique ? S’il prête à sourire et écorne la crédibilité de Paul Pogba, le recours à un marabout révélé par son frère Mathias (selon Cnews, lors du dépôt de plainte pour tentative d’extorsion, Paul Pogba aurait confirmé cette pratique, non pour nuire à Kylian Mbappé mais pour se protéger des blessures) est loin d’être une lubie exceptionnelle de star détachée de la réalité.

L’appel de Mbappé

L’attaquant du PSG a même fini par appeler Paul et Mathias Pogba afin d’en savoir plus à propos de cette affaire, à laquelle son nom a été lié. Selon le clan de Mbappé, les frères Pogba auraient dit « ce qu'ils pouvaient et voulaient dire ».