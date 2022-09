Le film du jour à la Mostra: «Tár» de Todd Field, avec une Cate Blanchett impériale

Le pitch : Lydia Tár (Cate Blanchett) est une cheffe d’orchestre au sommet de son art. De celle qui inspire, que tout le monde admire et met sur un piédestal. Nous la rencontrons alors qu’elle prépare la sortie d’un livre, mais surtout l’enregistrement live de la 5e symphonie de Malher, qui complétera l’intégrale qu’elle a enregistrée chez Deutsche Grammophon, prestigieux label allemand. Mais peu à peu, ce brillant parcours va se retrouver égratigné…

Notre avis : Au centre de Tár, une Cate Blanchette éblouissante, qui se jette corps et âme dans l’interprétation de son personnage. Car c’est bien elle qui est le cœur du film. Qui brille avant de s’éteindre. Qui incarne la flamboyance des artistes dans ce qu’ils ont parfois de plus fort mais aussi de plus noir.