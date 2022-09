Delhaize réduit les remises sur les cartes de fidélité

Il y a deux ans, Delhaize a lancé un programme de fidélité qui prévoyait des réductions allant jusqu’à 15 % sur tous les produits ayant un Nutri-Score A et B. La chaîne a maintenant modifié le système en fonction du nombre de produits achetés. Le système est « optimisé et simplifié » sur la base des commentaires des clients, déclare le porte-parole Roel Dekelver.

Ceux qui achetaient pour plus de 200 euros au cours d’un mois recevaient une réduction de 10 % sur les mêmes produits le mois suivant. Ceux qui ont acheté pour au moins 500 euros ont même bénéficié d’une réduction de 15 %.

Une réduction seulement sur les produits frais

Dans certains cas, le système devient moins avantageux. La simplification qui sera mise en place à partir d’octobre signifie que ceux qui achètent moins de 99 euros en un mois chez Delhaize ne bénéficieront plus d’une réduction. Les clients qui atteignent ce seuil bénéficieront d’une réduction de 10 % sur certains produits le mois suivant. La remise de 15 % accordée aux clients les plus fidèles disparaît. La réduction ne s’appliquera qu’aux produits sains ayant un Nutri-Score A et B dans le rayon frais, tels que le pain, les produits laitiers, la viande, les fruits et les légumes. Delhaize n’offre plus la réduction sur les produits surgelés, les bouteilles d’eau et les boissons gazeuses sans sucre, entre autres.