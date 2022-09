Vuelta: plus de peur que de mal pour Remco Evenepoel

Pratiquement 24 heures après la chute de Julian Alaphilippe dans un virage gauche-droite sur un macadam gras que la pluie n’avait plus rincé depuis une éternité, Remco Evenepoel est à son tour parti visiter le bitume dans une descente lors de la douzième étape. Le suiveur belge, en apnée, a retenu ses émotions lorsque les images captèrent l’événement. Très vite sur pied, à l’inverse de son champion du monde d’équipier et d’ami, le leader du Tour d’Espagne remit son capteur « Garmin » sur la potence, avec un calme olympien. Puis il se porta à la hauteur de la direction de course pour expliquer que les trois motos qui étaient juste devant lui avaient freiné « à bloc », provoquant cette irruption technique de rallye impropre à la course cycliste.