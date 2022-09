Energie: le cri d’alarme des acteurs sociaux

C’est un cri du cœur. Un cri d’alarme aussi. Après s’être époumonée dans les groupes d’experts « covid » pour que l’on n’oublie pas le public précarisé et les travailleurs sociaux, voilà Céline Nieuwenhuys de retour avec une nouvelle crise sur les bras. Celle des factures qui explosent. De quoi inquiéter la Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. « Tous les secteurs et associations en contact avec les personnes les plus précarisées sont les premières à sentir ce nouveau choc. Or on sent une réelle fatigue dans un secteur déjà en souffrance. Certains sont même prêts à descendre dans les rues ». Prenez les CPAS, par exemple. Le personnel croule sous les demandes. On peine à recruter des assistants sociaux. « Or plus une institution est débordée, moins elle est en capacité d’accueillir. Et moins elle est accueillante. Ce que vivent les CPAS aujourd’hui, c’est terrifiant. Durant toute la crise sanitaire, on a répété que « la solution, c’était le CPAS ».