Un quatrième Belge signe à l’AC Milan: Aster Vranckx quitte Wolfsbourg et rejoint le champion d’Italie!

Le jeune milieu de terrain belge rejoint Charles De Ketelaere, Divock Origi et Alexis Saelemaekers chez les Rossoneris.

L’AC Milan a officiellement annoncé jeudi soir l’arrivée d’Aster Vranckx, via un communiqué publié sur son site et ses réseaux sociaux. Le jeune médian belge arrive de Wolfsbourg sous forme de prêt d’un an assorti d’une option d’achat.

Après une saison passée du côté de Wolfsbourg, Aster Vranckx rejoint les champions d’Italie et l’AC Milan. Formé à Malines où il a découvert le football professionnel au début de la saison 2019-2020, le milieu de terrain de 19 ans avait quitté la Belgique vers l’Allemagne en juillet 2021 pour un transfert évalué à 8 millions d’euros. Avec les Loups, Vranckx a disputé 29 matchs et inscrit 2 buts, découvrant notamment la Ligue des Champions.