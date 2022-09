Le tarif social sur l’énergie, un filet à élargir, une réponse à ajuster

Ce filet évite aux ménages les plus pauvres de basculer dans des difficultés financières plus importantes encore. Le politique songe à élargir le cercle des bénéficiaires. Pour l’instant, certains passent entre les mailles.

Le Codeco de ce mercredi l’a à nouveau démontré : le tarif social de l’énergie reste le moyen le plus efficace pour éviter que la hausse des prix de l’électricité et du gaz ne précipite les ménages les plus précaires dans la pauvreté. Un véritable filet que le gouvernement entend renforcer.

1