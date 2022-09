Mémorial Van Damme: quand Nafi Thiam rencontre Jackie Joyner-Kersee

Jusqu’ici, elles n’avaient fait que se croiser, à Eugene, lors des derniers Mondiaux, où elles avaient posé ensemble pour la postérité et brièvement devisé, ou via une conversation en visio, initiée il y a quelques mois par World Athletics avec quelques autres des meilleures heptathloniennes de l’histoire, de Carolina Klüft à Jessica Ennis, en passant par Denise Lewis.

Mais ce vendredi, dans l’une des salles de l’hôtel officiel du Mémorial Van Damme, Nafi Thiam et Jackie Joyner-Kersee, les deux seules doubles championnes olympiques en heptathlon, se sont vraiment posées pour discuter et pour dire tout le bien qu’elles pensaient l’une de l’autre. « Oui, je pense que Nafi peut battre mon record du monde », a avoué l’Américaine à la veille du meeting bruxellois. « C’est un véritable honneur de me retrouver à côté d’une telle légende et d’être considérée comme une de ses collègues ! », a déclaré la Namuroise.