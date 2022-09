Prix de l’énergie: deux milliards de surprofits générés par le nucléaire

La ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, a chiffré jeudi soir à deux milliards d’euros le montant des surprofits réalisés par Engie Electrabel via ses réacteurs nucléaires non sujets à une prolongation.

On a demandé à la CREG (la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, un organe indépendant, ndlr) de calculer ces surprofits. Ils s’élèvent à deux milliards pour les centrales nucléaires non prolongées », a affirmé la ministre de l’Energie Tinne Van de Straeten, ce jeudi soir lors de l’émission Jeudi en Prime sur la RTBF, à propos d’Engie Electrabel.

Selon Mme Van der Straeten (Groen), quelque 700 millions d’euros pourraient ainsi être récupérés sur les « bénéfices extraordinaires liés à la crise ». Son calcul est assez proche de celui réalisé par le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).