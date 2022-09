Brocanteurs, moules-frites et fête: après deux ans d’absence, la braderie de Lille revient

Elle revient : très attendue après deux ans d’absence dus au Covid-19, la braderie de Lille, considérée comme la plus grande d’Europe, redéploie ce week-end ses 80 kilomètres d’étals et quelque 8.000 exposants, pour « deux à trois millions de visiteurs ».

« On va pouvoir à nouveau chiner à volonté, déambuler, faire de bonnes affaires, consommer et se régaler », a résumé mercredi Jacques Richir, adjoint à la maire, lors d’une conférence de presse.

Répartis sur 180 hectares fermés à la circulation, des milliers de riverains – habitants de Lille, Lomme et Hellemmes – des commerçants, mais aussi 600 brocanteurs professionnels et antiquaires, proposeront antiquités, vêtements de seconde main, jouets et autres objets hétéroclites.

« On est full »

Après deux ans d’annulations, « on s’attend à une grande édition », avec « deux à trois millions de visiteurs », Français, mais aussi Belges, Anglais, Néerlandais… », a estimé M. Richir.

Hôtels et locations « sont pris d’assaut », « la SNCF dit que les trains seront pleins », et côté inscriptions, « on est full », ajoute-t-il. « L’événement est à l’image de la ville » : « festif, bon enfant, sûr, accessible » avec son entrée gratuite, et « adapté à notre époque d’économie circulaire ».

Seul bémol : une grève dans les transports en commun, qui doit perturber la circulation des tramways et affecter légèrement la fréquence des métros.