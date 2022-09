Météo: nuages, averses, orages… ce qui vous attend ces prochains jours

Ce vendredi, les éclaircies se feront de plus en plus rares et le risque d’averses augmentera sur plusieurs régions.

Vendredi soir et la nuit suivante, la nébulosité restera variable à abondante. Le risque de quelques averses (éventuellement orageuses) se maintiendra bien que le temps doive rester sec en beaucoup d’endroits. Les minima baisseront vers des valeurs comprises entre 11 degrés en hautes et 16 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est puis de sud-est.

Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec un risque d’averses, plus probables l’après-midi et pouvant s’accompagner d’orage. En soirée, les éclaircies s’élargiront et le risque d’averses diminuera. Les maxima se situeront entre 18 degrés en haute Ardenne et 24 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud puis de sud-ouest, faiblissant en soirée.

Dimanche, après la dissipation des brumes éventuelles, le temps sera assez ensoleillé. Quelques nuages inoffensifs se développeront tout de même, mais le temps devrait rester sec sur la plupart des régions. Les maxima atteindront 22 degrés en Hautes Fagnes à 27 degrés dans le centre sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

Lundi, la journée débutera avec assez bien de soleil, mais davantage de nuages se développeront en cours de journée. Ceux-ci pourront déboucher sur quelques averses(orageuses) dans l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 25 et 30 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud.

Mardi, il y aura alternance d’éclaircies et de passages nuageux avec un risque d’averses (orageuses). Les maxima atteindront 25 degrés dans le centre. Le vent restera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Pour mercredi et jeudi le scénario le plus probable est que nos régions restent sous l’influence d’une masse d’air instable avec des périodes ensoleillées entrecoupées d’averses (orageuses) principalement l’après-midi et en soirée. Les maxima atteindront 23 à 24 degrés dans le centre.