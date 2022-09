Troisième défaite de rang d’Anderlecht: «Il faut se libérer», lance Felice Mazzù Le Sporting est dans une mauvaise passe…

Par Yannick Goebbels Publié le 1/09/2022 à 23:08 Temps de lecture: 2 min

Anderlecht s’est incliné face à la Gantoise (0-1) jeudi soir au Lotto Park. Le but sur penalty de Cuypers (69e) a suffi aux Buffalos pour empocher les 3 points et dépasser Anderlecht au classement général. « On a le sentiment qu’il y avait trop d’espaces entre les attaquants et le restant de l’équipe. On aurait dû évoluer plus haut, avancer davantage plutôt que de jouer vers l’arrière », avouait Felice Mazzù, conscient que les Buffalos en ont profité pour avancer leur bloc. « On n’a pas fait les bons choix individuellement pour être dangereux ».

Et pourtant, Refaelov a eu une occasion en or en seconde période… « On a cadré une frappe, mais si on marque à ce moment-là, le match peut changer », reprenait le coach des Mauves. « Ce qui est certain, c’est qu’on doit amener davantage de situations offensives. Il faut se libérer. Nous devons apprendre à être à nouveau confiants ».