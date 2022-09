Xinjiang: l’ONU a enfin brisé son silence assourdissant

Depuis près de cinq ans, les Ouïghours tentaient de faire entendre leur voix pour dénoncer les persécutions dont ils sont victimes au Xinjiang.

Après une vague d’attentats menée au début des années 2000 par des extrémistes frappant individus et intérêts chinois, les autorités de Pékin avaient décidé de serrer fortement la vis dans cette région. Selon les rapports établis au fil des années par des chercheurs indépendants et des ONG de défense des droits humains, près d’un million de Ouïghours ont été enfermés dans des camps, privés de leurs enfants, gravement maltraités. Les témoignages de rescapés étaient horrifiants : l’arbitraire pouvait s’abattre sur n’importe qui. Un peu comme si, après les attentats de Paris et de Bruxelles, tous les musulmans de ces deux pays avaient été enfermés, sans procès ni avocat, pour terrorisme supposé.