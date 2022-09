Avec Jan Vertonghen, Anderlecht s’offre aussi son Diable rouge

Comme annoncé, Jan Vertonghen va s’engager pour deux saisons avec le Sporting d’Anderlecht où il gagnera trois millions d’euros brut par an. À 35 ans, le Diable rouge va découvrir le championnat belge en espérant assurer sa place à la Coupe du monde au Qatar.

Il ne faut jamais dire « jamais ». En mars 2020, lors d’une interview avec Katrin Kerkhofs, la femme de Dries Mertens, Jan Vertonghen répond de la sorte à une hypothétique arrivée dans le championnat belge pour terminer sa riche carrière footballisitique. « Si je choisis Bruges, Vincent Kompany me tue. Si je choisis Anderlecht, ma famille me tue. » Il était loin d’imaginer qu’il signerait un contrat de deux saisons chez les Mauves à l’été 2022. À sa décharge, il était loin d’être seul dans un dossier qui a été concrétisé extrêmement rapidement par les dirigeants bruxellois, auteurs d’un réel coup de force. Après l’Antwerp avec Toby Alderweireld et Bruges avec Dedryck Boyata, le RSCA tient également son défenseur central estampillé « Diable rouge » cet été.