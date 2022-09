Dendoncker, Faes, Vranckx, Aubameyang...: voici le récapitulatif des principaux transferts du dernier jour du mercato à l’étranger

Dendoncker à Aston Villa

D’audace, Leander Dendoncker (27 ans) en a aussi fait preuve. Alors qu’il devrait faire partie du voyage en novembre sauf blessure, le garçon a décidé de rejoindre Aston Villa, après quatre saisons à Wolverhampton. Le montant de la transaction s’élevant à 15 millions d’euros, et son nouveau contrat courant jusqu’en 2027.

Le transfert de Batshuayi échoue

Dans les dernières heures, Michy Batshuayi était également cité du côté de Nottingham Forest. Il devait s’engager, mais le transfert a finalement échoué, faute de documents qui n’ont pas été transmis dans les temps.

Vranckx à Milan

Notons aussi que, comme pressenti, Aster Vranckx (19 ans) a donné une nouvelle orientation à sa carrière. Le Diablotin a quitté Wolfsbourg pour l’AC Milan (prêt avec une option d’achat s’élevant à 12 millions d’euros), où il apporte encore un peu plus d’épaisseur au gang noir-jaune-rouge (De Ketelaere, Saelemaekers et Origi).

Les autres transferts marquants

Akanji. Le défenseur international suisse Manuel Akanji (27 ans) s’est engagé pour cinq ans à Manchester City, en provenance du Borussia Dortmund, pour un montant estimé à une vingtaine de millions d’euros.

Acerbi. Simone Inzaghi (Inter Milan) a obtenu un renfort défensif de dernière minute avec l’arrivée en prêt de l’international italien Francesco Acerbi, en provenance de la Lazio Rome.

Aubameyang. Transféré l’hiver dernier d’Arsenal à Barcelone dans les dernières heures, Pierre-Emerick a une nouvelle fois été l’attraction de ce sprint estival. Les négociations entre le Barça et Chelsea – les deux clubs n’entretiennent pas d’excellentes relations – n’ont pas été simples mais ont malgré tout abouti à un accord (12 millions, et un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire). Pour le plus grand bonheur de l’attaquant gabonais, qui avait été relégué dans la hiérarchie offensive catalane et qui retrouve, sous réserve de la visite médicale, un certain Thomas Tuchel à Londres. Le latéral espagnol Marcos Alonso, lui, devrait faire le chemin inverse vers la Catalogne après avoir rompu son contrat avec les Blues. Denis Zakaria devant, lui, passer de la Juventus à Chelsea en prêt.

Dest. Le jeune latéral droit international américain Sergino Dest a été prêté par le FC Barcelone à l’AC Milan, après la blessure cette semaine du défenseur rossonero Alessandro Florenzi.

Bellerin. L’arrière-droit d’Arsenal, qui était prêté au Betis Séville la saison dernière, fait son retour à Barcelone (transfert gratuit), où il a été formé, afin de pallier le départ de Sergino Dest.

Dubravka. Dernier coup pour Manchester United, qui accueille Martin Dubravka (33 ans), le gardien de Newcastle. Le Slovaque arrive en prêt pour une saison, avec une option d’achat à 5 millions.

PSG. Pas de fumée blanche pour Milan Skriniar au Parc des Princes. La direction parisienne n’a pas réussi à convaincre l’Inter Milan de céder le défenseur slovaque, malgré des offres de plus en plus alléchantes. Le PSG doit donc, dans le sens des arrivées, se contenter de l’officialisation tardive de Carlos Soler (Valence). En revanche, le club francilien a poursuivi son opération « dégraissage » avec les départs d’Idrissa Gueye (Everton), Abdou Diallo (Leipzig), Garissone Innocent (Eupen), Julian Draxler (Benfica) et Layvin Kurzwa (Fulham). Keylor Navas, lui, reste à Paris.

De Medina. Nathan de Medina (ex-Mouscron) change de club en D2 allemande. Le défenseur de 24 ans quitte l’Arminia Bielefeld et rejoint l’Eintracht Braunschweig. Il y a signé pour un an.

Hendry. Bruges a prêté le défenseur Jack Hendry (27 ans) jusqu’à la fin de la saison à Cremonese. La nouvelle formation de Cyriel Dessers possède également une option d’achat.

Melo. Liverpool a annoncé le prêt jusqu’à la fin de la saison du milieu de terrain brésilien de la Juventus Arthur Melo. Il s’agit d’un prêt payant à hauteur de 4,5 millions d’euros, couplé à une option d’achat à 37,5 millions.

Nardi. Gand a transféré Paul Nardi. Âgé de 28 ans, le gardien français arrive de Lorient et a signé un contrat de deux saisons. Il sera en concurrence avec Davy Roef.