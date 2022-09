Météo: un ciel mitigé menacé par des averses

Les maxima seront compris entre 22ºC en Hautes-Fagnes et 27ºC dans le centre et en Campine. Le vent sera modéré de sud-est devenant faible à modéré de secteur est en fin d’après-midi.

Les éclaircies alterneront avec les nuages, vendredi. En cours d’après-midi, les champs nuageux deviendront toutefois plus nombreux depuis le sud-ouest et en fin de journée, le risque de quelques averses localisées augmentera sur les régions proches de la frontière française, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera variable à abondante. Le risque de quelques averses (éventuellement orageuses) se maintiendra bien que le temps doive rester sec en beaucoup d’endroits. Les minima baisseront vers des valeurs comprises entre 11ºC en hautes et 16ºC en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est puis de sud-est.

Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec un risque d’averses, plus probables l’après-midi et pouvant s’accompagner d’orage. En soirée, les éclaircies s’élargiront et le risque d’averses diminuera. Les maxima se situeront entre 18ºC en haute Ardenne et 24ºC dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud puis de sud-ouest, faiblissant en soirée.

Dimanche, après la dissipation des brumes éventuelles, le temps sera assez ensoleillé. Quelques nuages se développeront, mais le temps devrait rester sec sur la plupart des régions. Les maxima atteindront 22ºC en Hautes Fagnes à 27ºC dans le centre sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.