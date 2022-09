Ouverture du Memorial Van Damme, un rendez-vous qui promet à nouveau du spectacle Le coup d’envoi de la 46e édition du Memorial Van Damme est lancé. Le rendez-vous athlétique débutera ce vendredi soir à Bruxelles, avec un programme impressionnant. Les meilleurs du monde et les meilleurs Belges sont une fois de plus présents dans le stade Roi Baudouin.

Le rendez-vous de l’athlétisme aura lieu ce vendredi. - Belga Images

Par Belga Publié le 2/09/2022 à 06:50 Temps de lecture: 2 min

Vendredi soir, le 46e Memorial Van Damme est au programme et ce sera une autre édition à attendre avec impatience. L’organisation a réussi à obtenir 39 médaillés des championnats du monde le mois dernier à Eugene, aux États-Unis. En outre, il y a neuf tout nouveaux champions européens et cinq champions olympiques. Les meilleurs du monde et les meilleurs Belges sont une fois de plus présents dans le stade Roi Baudouin. Le 800 mètres promet d’être le clou de la soirée avec tout le podium des Championnats du monde (Emmanuel Korir-Djamel Sedjati-Marco Arop) au départ et les numéros un et deux (Mariano Garcia-Jake Wightman) des derniers Championnats d’Europe. Le finaliste du championnat européen Eliott Crestan les rejoint.

Les trois médaillées des Championnats du monde sont également présentes dans le saut en hauteur féminin. Dans le 100 m féminin, les championnes du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 m) et Shericka Jackson (200 m) sont présentes. Mondo Duplantis est toujours un plaisir pour les yeux au saut à la perche. Le Suédois espère améliorer à nouveau son record du monde. À lire aussi Nafi Thiam, toujours plus reine en son royaume Du côté belge, on retrouve Nafi Thiam et Noor Vidts au saut en longueur. Julien Watrin (400m haies), Delphine Nkansa (100m), Robin Vanderbemden (200m), Elise Vanderelst (1500m), Robin Hendrix (5000m) et Ben Broeders (saut à la perche) seront également en compétition. Les trois frères Borlée, Alexander Doom et Jonathan Sacoor courront le 400m, tout comme les Cheetahs Camille Laus, Paulien Couckuyt, Helena Ponette, Imke Vervaet et Nina Hespel. Ils s’élanceront dans un 400 mètres supplémentaire, Cynthia Bolingo (finaliste aux Championnats d’Europe) s’élancera dans le 400 mètres du programme de la Ligue de diamant. Plusieurs athlètes belges (tous sports confondus), qui ont brillé lors d’un grand championnat ces derniers mois, seront honorés vendredi lors de la cérémonie d’ouverture du Mémorial. Elle concerne tous les athlètes qui ont récolté des médailles lors de grands championnats, tels que les Jeux mondiaux, les Coupes du monde, les Championnats européens, les versions paralympiques et les Special Olympics.