Tendance: les vélos vintages, une touche «so seventies» dans le peloton urbain

Produits dans les années 1970 ou 1980 le plus souvent, ces vélos ont refait surface dans les villes. Leurs propriétaires, qui n’ont pas forcément adopté les rouflaquettes, vantent souvent leur robustesse et leur esthétique.

Ce week-end aura lieu la Vieille Boucle Lustinoise. Mi-sportif mi-festif, l’événement organisé dans ce joli coin bucolique du Namurois permet de récolter des fonds en faveur de la recherche contre le cancer. Le tout de façon originale puisqu’il propose notamment une course de vélos vintages qui, chaque année, invariablement, fait l’effet d’une remontée dans le temps. La faute aux deux-roues de sortie, bien sûr, mais aussi aux participants qui ont pris souvent le soin de revêtir des maillots, des cuissards, des casquettes d’époque, voire une moustache « so » années 1970. « Les coureurs, pour pouvoir participer, doivent avoir un vélo manufacturé avant 1983, avec le changement de vitesses sur le cadre et sans cale-pieds automatiques », explique Nicolas Mardyla, un des organisateurs.