Yves Van Laethem, Charleroi et Rajae Maouane: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Yves Van Laethem

Le virologue le plus célèbre de Belgique entame une deuxième carrière : comique à la télévision. Pas de doute : on préfère ce rôle à celui qui lui a permis de se faire connaître, lorsqu’il annonçait le nombre de victimes du covid. On a suivi sa prestation au Grand Cactus. Pas très drôle, le doc, en fait ! Moins en tout cas que Kody, sa caricature en « Gelman » qui ne deviendra jamais virologue, lui. Il vaut mieux sans doute.