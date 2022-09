Travailler jusqu’à l’épuisement? Non, merci! Optez pour la «démission silencieuse»

Pas d’heures sup ou d’e-mails envoyés pendant les vacances : le « quiet quitting » est vanté par les jeunes travailleurs et travailleuses.

Travailler ? Volontiers. Mais pas trop. Les tiktokeurs et tiktokeuses, comme Selena Rezvani (211.000 abonnés), constatent que « les plus jeunes générations rejettent l’idée de travailler jusqu’à l’épuisement » : c’est la « hustle culture ». Pas de vérification des e-mails pendant le temps libre, pas de missions supplémentaires, ne pas se laisser presser ou surcharger, le service selon les règles et, en aucun cas, comme unique raison de vivre : au travail, on devrait faire ce pour quoi on est payé, rien de plus.

Le concept s’appelle « quiet quitting » (démission silencieuse, en français). C’est, selon Selena Rezvani, « une évolution saine qui peut équilibrer la relation patron.ne-employé.e ».