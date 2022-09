Aides à la crise énergétique: «L’Etat n’a pas de poches illimitées», prévient Alexander De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est exprimé au sujet des entreprises et secteurs touchés par la crise énergétique ce vendredi matin. Abordant les aides qui seront apportées aux indépendants, il prévient cependant que « l’Etat n’a pas de poches illimitées », insistant sur l’importance d’une action européenne.

Le fédéral rencontrera lundi « les fédérations d’employeurs et d’indépendants », « avec les ministres-présidents (des Régions et Communautés, ndlr) et les ministres concernés », a indiqué vendredi matin le Premier ministre Alexander De Croo, au micro de la radio Bel RTL.

Cette réunion avec notamment des représentants de la FEB, de syndicats et de fédérations de secteurs particulièrement touchés par la crise énergétique, selon son cabinet, se penchera sur les aides qui peuvent être apportées aux indépendants et entreprises confrontés à des factures d’énergie qui explosent.