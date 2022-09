Vuelta: parcours, favoris, horaires…ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la 13e étape

L’étape de ce vendredi devrait plaire aux différents sprinters mais le profil vallonné de l’étape pourrait cependant conserver quelques surprises. Avec plus de deux minutes d’avance sur Primož Roglič, Remco Evenepoel devrait pouvoir gérer cette étape de transition. Entre le profil de l’étape, les horaires et les favoris qui vont se jouer la victoire, voici toutes les informations à connaître pour tout savoir de cette 23ème étape.

Une treizième étape qui pourrait sourire aux sprinters mais attention aux amoureux de la plaine qui pourraient aussi sortir leur épingle du jeu. Le final vers Montilla sera plus au moins complexe, notamment avec des pentes et le vent (qui soufflera en rafales jusqu’à 35 km/h et de côté à 3/4 dos). Dans les trois derniers kilomètres de l’étape, les coureurs vont enchaîner une côte de près d’un kilomètre à 5 % de moyenne avant une légère descente et une dernière rampe de 600 mètres à près de 6 %.