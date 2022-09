Dans LéNA cette semaine: le «quiet quitting», la nouvelle tendance au travail

Travailler ? Volontiers. Mais pas trop. Les tiktokeurs et tiktokeuses, comme Selena Rezvani (211.000 abonnés), constatent que « les plus jeunes générations rejettent l’idée de travailler jusqu’à l’épuisement ». Pas de vérification des e-mails pendant le temps libre, pas de missions supplémentaires, ne pas se laisser presser ou surcharger, le service selon les règles et, en aucun cas, comme unique raison de vivre : au travail, on devrait faire ce pour quoi on est payé, rien de plus. Le concept s’appelle « quiet quitting » (démission silencieuse). C’est, selon Rezvani, « une évolution saine qui peut équilibrer la relation patron·ne-employé·e ».

Le phénomène a conquis les réseaux sociaux et autres de façon totalement silencieuse. Les louanges mais aussi les mots durs n’ont pas manqué. On a notamment critiqué le fait que de nos jours, les gens ne voulaient plus travailler. La pandémie n’aurait pas seulement coûté des emplois, mais aussi l’attitude au travail, notamment chez la génération Y (personnes nées entre 1981 et 1996) et la génération Z (1997-2012).