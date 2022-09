Transfert raté en Espagne: Raul de Tomas doit finalement rester à l’Espanyol Barcelone à cause de documents envoyés trop tard

La situation n’arrange finalement personne. Raul de Tomas a eu une altercation avec le nouvel entraîneur de l’Espanyol et n’entrait plus dans les plans. En effet, l’Espanyol a recruté trois nouveaux attaquants : Joselu, Martin Braithwaite et Dani Gomez. Le Rayo, de son côté, se retrouve sans buteur mais pourrait une nouvelle tentative pour Raul de Tomas l’hiver prochain.