Inflation: voici les produits dont le prix a le plus augmenté en un an

Les produits dont le prix a le plus augmenté depuis août 2021 sont les spaghettis (+35 %), le papier toilette, l’essuie-tout et les mouchoirs en papier (+33 %), le beurre (+30 %) et la moutarde (+36 %). A noter que le prix de cette dernière a augmenté de 10 % par mois en juillet et en août.

Les produits laitiers pas en reste

Selon Test Achats, cette hausse des prix est à mettre sur le compte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ces deux pays étant les principaux producteurs de graines de moutarde pour le marché européen.

À lire aussi Inflation : peut-on comparer avec les années 80?

Les produits laitiers ne sont pas en reste puisqu’ils coûtent en moyenne 17 % de plus qu’il y a un an. Les produits d’épicerie et les produits de soins ont augmenté de 13 % chacun et la charcuterie et les aliments pour animaux ont atteint les 12 % de hausse.

Une chute du prix des céréales

Sur une note plus positive, Test Achats précise que le prix des céréales a chuté de 11,5 % en juillet grâce à la reprise des expéditions de céréales en provenance d’Ukraine et a de bonnes récoltes dans plusieurs pays. Le prix de l’huile végétale a également diminué de 19,2 % sur les marchés internationaux, selon l’organisation.