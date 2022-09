Des plaques personnalisées faisant l’apologie du nazisme passent le filtre de la DIV

« HH-88 » et « 1-RAS-88 », deux plaques minéralogiques personnalisées et renvoyant à la glorification du 3e Reich ont été mises en circulation. Alors qu’il semble impossible de les radier, Unia déplore une banalisation des symboles nazis dans l’espace public.

HH88 » et « 1-RAS-88 ». Ces deux plaques minéralogiques personnalisées et actuellement en circulation peuvent, pour l’œil non averti, sembler inoffensives. Récemment, pourtant, Unia (l’ancien Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination), a reçu plusieurs signalements à leur égard, émanant de personnes ayant croisé leur chemin. Car au sein des cercles néonazis (et de ceux qui les traquent), nul n’ignore que « HH » est une manière à peine voilée de signifier « Heil Hitler ».