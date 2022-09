Le patron de Ryanair s’interroge sur l’avenir de la compagnie en Belgique

A Dublin, Michael O’Leary a tenu à relativiser la portée des derniers mouvements sociaux en Europe. Il affirme que la saison estivale a été fleurissante pour la compagnie et qu’elle a enregistré un record historique avec des vols remplis à 96 %. Face à ces chiffres impressionnants, le comité décisionnel de Ryanair affirme tout de même se plier aux lois sociales.

La compagnie aérienne semble, de plus, remontée contre l’exemption de taxes belges pour les passagers en transfert. Ceci, du côté de Dublin, est perçu comme une aide aux grandes compagnies nationales au détriment de Ryanair.

Au total, une quinzaine d’avions sont basés à Charleroi, contre deux à Bruxelles. L’objectif patronal est de faire jouer la concurrence afin de voir quel aéroport serait le plus avantageux pour la compagnie. Ryanair, qui place le contrôle de ses coûts et taxes en priorité dans sa gestion, ne semble pas prête à accepter cette augmentation des taxes dans les aéroports.

Le CEO se montre également critique vis-à-vis de la nouvelle taxe sur l’aviation en Belgique, passée de 2 à 10 euros. « Nous sommes en train de passer en revue nos activités en Belgique, rien n’a encore été décidé, mais nous regardons si nous devons garder Zaventem et si nous gardons tous nos avions basés à Charleroi » explique-il.

Pourtant Ryanair a tenté de diminuer le salaire de son personnel pendant la crise sanitaire. Une farouche résistance a été déployée, en Belgique et en Europe, contre ces mesures. Finalement, le personnel de cabine a été épargné. En référence au modèle économique belge et à ses lois, Michael O’Leary ironise : « Apparemment, c’est illégal de baisser les salaires en Belgique ou de se séparer de travailleurs en plein milieu d’une crise. »

Pour autant, Ryanair diminue chaque année le nombre de ses avions quand vient l’hiver, pour l’augmenter à nouveau quand vient la période estivale. Une mécanique qui se répète au fil des ans et qui vient relativiser les récentes déclarations du CEO de la compagnie. De plus, les pilotes auraient déjà reçu leurs informations concernant les vols à venir jusqu’au printemps prochain, et le nombre d’avion n’y est pas diminué.