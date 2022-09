Vuelta: testé positif au Covid-19 et cinquième au général, Juan Ayuso prendra tout de même le départ de la 13e étape

Juan Ayuso est cinquième du général avant de démarrer la 13e étape du Tour d’Espagne. Testé positif au Covid-19 avant de prendre le départ, le coureur de la Team Emirates UAE peut finalement continuer la Vuelta.

C’est Adrian Rotunno, directeur médical de l’équipe Emirates UAE qui a justifié cette décision : « Il est asymptomatique et l’analyse de son test PCR a révélé qu’il avait un très faible risque d’infection, similaire à des cas comme ceux que nous avons vus lors du Tour de France de cette année. Nous avons pris cette décision en concertation avec les délégués médicaux de l’organisation de la course et de l’UCI. »