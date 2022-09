Vuelta: une 13e étape vallonnée qui devrait se jouer au sprint (direct)

Le peloton va parcourir ce vendredi plus de 168 kilomètres en Ronda et Montilla. Cette treizième étape, quoique vallonnée, pourrait sourire aux sprinters comme Mas Pedersen (Trek-Segafredo), Fred Wright (Bahrain Victorious) ou bien même Pascal Ackermann. Remco Evenepoel, solide leader du classement général possède toujours plus de deux minutes d’avance sur Primož Roglic, son premier dauphin.

Le départ fictif sera donné à 13h15 sur la Calle Comandante Salvador Carrasco à Ronda tandis que le départ réel démarrera à 13h36 sur l’A-367, après 9,2 kilomètres en cortège.