Orages, averses… voici les prévisions météo des prochains jours

Si ce vendredi, éclaircies et nuages alterneront en cours de journée, les nuages se feront de plus en plus nombreux en cours d’après-midi. Et ce, depuis le sud-ouest. Ces nuages pourront déboucher en fin de journée sur des averses localisées, parfois accompagnées de coups de tonnerre, sur les régions situées le long de la frontière française.

Les maxima varieront alors entre 23 et 28 degrés. Le vent sera modéré de sud-est. Le risque d’averses (éventuellement orageuses) se maintiendra d’ailleurs et la nébulosité sera abondante. On devrait également voir les températures baisser sous les 20 degrés.