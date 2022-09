Jan Vertonghen débarque à Anderlecht en provenance de Benfica

Attendue jeudi soir par les supporters qui espéraient une présentation du joueur quelques minutes avant le coup d’envoi contre Gand, l’officialisation de Jan Vertonghen est tombée ce vendredi. Après Ishaq, Angulo, Esposito, Silva et Diawara, le Belge est le sixième joueur entrant de ce mercato estival.

« Il y a déjà eu des contacts avec le RSC Anderlecht par le passé, mais toutes les pièces du puzzle se sont soudainement mises en place », indique le principal intéressé sur le site du RSCA. « Je suis le projet du club depuis un certain temps déjà et je suis convaincu qu’avec mon expérience, je peux apporter quelque chose à ce groupe. C’est tout simplement la bonne étape dans ma carrière et j’ai vraiment hâte de disputer mon tout premier match au Lotto Park. »