Climat: le fédéral tient sa feuille de route, reste à la réaliser

L’équipe fédérale met en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de sa politique climatique. Chaque ministre et chaque administration sont concernés. Débat public en vue. Mais les mesures doivent encore être véritablement mises en œuvre.

La Belgique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 47 % d’ici 2030 par rapport à 2005 dans les secteurs non industriels (transport, bâtiment, agriculture…). Chaque niveau de pouvoir adapte donc ses plans climatiques. Le fédéral, qui soutient officiellement l’objectif climatique européen et s’y inscrit, améliore sa propre « gouvernance climatique » : chaque ministre et chaque administration doivent présenter les mesures qu’il va prendre dans son domaine ; il en calcule la contribution à l’effort collectif de même que le coût. Une manière d’impliquer tous les départements dans une matière transversale.