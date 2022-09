Patrick Keusters, président de la Fédération belge de hockey : «Il n’y a aucun jeu de pouvoir entre la Fédé et la Top Hockey League»

Le hockey belge entame une nouvelle saison et les chantiers sont nombreux pour revendiquer la meilleure compétition de clubs au monde. Les projets et les défis ne manquent pas comme améliorer l’attractivité du championnat, débloquer de nouveaux moyens pour l’arbitrage ou étudier des évolutions possibles pour la licence.

La rencontre était initialement programmée en mars dernier. Mais, en dernière minute, Patrick Keusters, président de la Fédération belge de hockey (ARBH), et Cédric Deleuze, l’homme fort de la Top Hockey League (THL) qui représente les 18 clubs qui évoluent en division d’honneur dames et messieurs, avaient préféré remettre l’entretien afin de poursuivre, en coulisses, les discussions pour finaliser une première convention de collaboration. Et c’est finalement fin août que les 2 hommes ont pris le temps de partager leur vision actuelle du hockey. Une grosse heure de discussions et d’échanges cordiaux dans les installations du Léopold qui démontrent que les 2 organes sont sur la même longueur d’onde au moment d’entamer cette nouvelle saison en division d’honneur.