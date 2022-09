GP des Pays-Bas: George Russell signe le meilleur temps des premiers essais libres, problème pour Max Verstappen

Mercedes a dominé la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, vendredi en début d’après-midi sur le circuit de Zandvoort. L’Anglais George Russell a signé le meilleur tour du circuit de 4.259 km en 1.12.455 et devancé de 240/1000e son compatriote et équipier Lewis Hamilton (1 : 12.695).

La Ferrari de Carlos Sainz a réussi le 3e chrono à 390/1000e de Russell (1 : 12.845) devant les McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Australien Daniel Ricciardo 4e et 5e à 474 et 672 millièmes (1 : 12.929 et 1 : 13.077)