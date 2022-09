Crédit immo: les taux variables vont-ils faire leur retour?

On avait presque oublié leur existence… Ces dernières années, rares étaient les candidats acquéreurs qui concluaient un crédit hypothécaire avec un taux variable. Peu étonnant : les taux étant alors au ras des pâquerettes, on avait tout intérêt à sécuriser son financement à un niveau très bas puisque – on le rappelle – le principe du taux fixe est qu’il ne bougera pas (et vos mensualités non plus) durant toute la durée du remboursement. Mais aujourd’hui, la donne a quelque peu changé car les taux remontent (voir ci-contre). D’après les données compilées par le site guide-epargne.be, alors qu’un taux fixe se négociait autour de 1 % en janvier dernier, désormais on dépasse les 2,5 %, même pour les meilleurs dossiers. De quoi faire revenir discrètement sur les tables de négociation les fameux taux variables. Comme leur nom l’indique, ces derniers varient selon un indice de référence publié par le SPF Economie, lié au marché. Si celui-ci baisse, vous êtes gagnant, s’il grimpe, c’est votre portefeuille qui trinque.