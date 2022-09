Coupe du monde 2022 sur la RTBF: Cécile De Gernier va commenter les matches au Qatar, voici le dispositif complet

Le compte à rebours est lancé. Dans un peu plus de deux mois, la chaîne publique diffusera les 64 matches de la Coupe du monde (du 20 novembre au 18 décembre) sur la Une et sur Tipik. Le dispositif de la RTBF est quasi finalisé. Un dispositif que l’on peut qualifier à la fois de traditionnel, mais aussi d’osé. Sans surprise, c’est bien le duo composé de Vincent Langendries et de Philippe Albert qui se chargera de l’ensemble des matches des Diables rouges. Sans oublier la finale. Ce nouveau tandem est donc logiquement reconduit, malgré l’une ou l’autre critique entendue lors de l’Euro 2021. Les autres rencontres seront toutes commentées sur place. Et comme depuis le Mondial allemand 2006, Franck Peterkenne et Hervé Gilbert se partageront de nombreuses affiches. Deux petits nouveaux feront leur apparition dans la team des commentateurs : Lancelot Meulewaeter, salarié à la rédaction des sports de la RTBF depuis 2019, et Quentin Volvert, journaliste indépendant que vous entendez également le week-end sur les chaînes Eleven.