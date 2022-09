Irak: la nouvelle mise en garde de la Belgique

En raison d’une « situation sécuritaire très volatile », le SPF Affaires étrangères déconseille fortement aux voyageurs de se rendre en Irak, ressort-il de sa rubrique « Conseils aux voyageurs », mise à jour jeudi.

« Le risque que des rassemblements et manifestations ne dégénèrent en affrontements violents entre manifestants, forces de l’ordre et groupes armés non-étatiques est élevé dans tout le pays, en particulier à Bagdad, la capitale irakienne, mais aussi dans d’autres villes du centre et du sud du pays », avertit le SPF sur son site.