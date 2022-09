Une échevine Ecolo bruxelloise fustigée: «Combien de personnes se sont échappées de votre cabinet?»

Une nouvelle démission, la troisième en quatre ans, vient d’avoir lieu au sein du cabinet de l’échevine bruxelloise de la Propreté publique et des Espaces verts, Zoubida Jellab.

La RTBF écrit que leur sont parvenus des échos de remarques blessantes ou humiliantes, de personnes rabaissées et d’une insatisfaction permanente de l’échevine face au travail fourni. Tout comme le courrier du désormais ex-chef de cabinet.

C’est une nouvelle démission qui fait beaucoup de bruit. Cette semaine, le chef de cabinet de l’échevine bruxelloise de la Propreté publique et des Espaces verts, Zoubida Jellab, a décidé de quitter son poste. Il s’agit d’une troisième démission en seulement quatre ans pour ce poste, comme nous l’apprend la RTBF.

« Le culte du “non-droit à l’erreur” »

Il y écrit avoir choisi de démissionner pour ne plus accepter « la non-empathie » et ne plus défendre « le culte du “non-droit à l’erreur” ». Il continue en demandant « combien de personnes se sont échappées de votre cabinet ? Pour leur santé, physique, mentale ? »

Selon la RTBF, cette dernière démission en date n’est pas un cas isolé. Selon leurs informations, d’autres anciens collaborateurs du cabinet tiennent le même discours à l’égard de l’échevine, sans pour autant utiliser le mot « harcèlement ».