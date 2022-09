Trois morts d’une pneumonie mystérieuse localisés autour d’une clinique

Trois décès

Deux membres du personnel soignant sont décédés lundi puis mercredi, et le ministre a annoncé jeudi le décès d’une troisième personne, une femme de 70 ans qui était patiente dans cette même clinique privée, ou elle avait subi des interventions chirurgicales.

À lire aussi grand-format-pour-prevenir-les-pandemies-commencons-par-proteger-la-nature (2)

Cette patiente « avait été opérée pour un problème de vésicule biliaire puis réopérée deux fois. Dès lors, il y a eu un tableau d’infection pulmonaire qui coïncide avec l’apparition (des symptômes) chez les autres », a-t-il précisé. Cette patiente pourrait « en principe être la “patiente zéro”, mais c’est à l’examen ».

Les résultats en fin de semaine

Des examens approfondis sont en cours au Laboratoire argentin de référence, l’Institut Malbran à Buenos Aires, et des résultats étaient attendus d’ici la fin de la semaine. Mais d’ores et déjà, Covid, grippe, influenza de type A et B, et hantavirus (transmis par les rongeurs) notamment, ont été écartés, avait indiqué mercredi M. Ruiz Medina.

À lire aussi Pourquoi la variole du singe donne des sueurs froides aux autorités sanitaires

Les symptômes communs sont « un état respiratoire sévère avec pneumonie bilatérale, et une imagerie très similaire au Covid, mais cela a été écarté », avait-il aussi signalé. « La plupart ont commencé par des vomissements, une forte fièvre, une diarrhée et des courbatures, avec une évolution plus complexe chez certains », a-t-il précisé jeudi.

« Une recherche intense »

Sur les six patients atteints, quatre sont hospitalisés avec des symptômes plus ou moins graves, deux autres sont suivis à l’isolement à domicile. Les trois nouveaux cas révélés jeudi sont ceux d’une aide-soignante et d’une infirmière quadragénaires, et d’un infirmier de 30 ans avec des comorbidités.

A la suite du déclenchement du foyer, une « recherche intense de tout le personnel de santé » de la clinique a été lancée aux fins de suivi, a précisé M. Ruiz Medina.

Mercredi, il avait spéculé que l’origine de la pathologie pourrait être un agent infectieux, mais que n’étaient pas exclues « des causes toxiques, ou environnementales ». Aussi des analyses sont également en cours sur l’eau et les systèmes de climatisation de l’établissement.

Une pathologie « agressive »

« Jusqu’à présent, nous n’avons rien trouvé qui nous permette de savoir la cause de l’épidémie. Comme nous ne savons pas en quoi elle consiste, nous ne connaissons pas bien l’évolution », a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné mercredi qu’aucun cas n’avait été recensé chez les contacts rapprochés des patients à ce jour, une « nouvelle positive selon lui ».