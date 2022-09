Mercato: Eden Shamir quitte le Standard et rejoint Hapoel Beer Sheva

Eden Shamir, sur qui Ronny Deila ne compte pas vraiment même s’il a participé aux quatre dernières rencontres du Standard (83 minutes de temps de jeu au total), quitte officiellement le Standard.

Prêté la saison dernière au Maccabi Tel Aviv, le médian israélien de 27 ans retourne au pays et s’engage avec Hapoel Beer Sheva, où le Standard était venu le chercher en janvier 2020. C’est d’un transfert définitif dont il s‘agit, le joueur n’ayant plus qu’un contrat d’un an à Liège.

Par ailleurs, la situation évolue dans le bon sens pour l’engagement de l’attaquant croate Stipe Perica, dont le Standard attendait qu’il trouve un terrain d’entente avec son club du Maccabi Tel Aviv et que celui-ci revoit ses prétentions salariales à la baisse. Les choses évoluent dans la bonne direction. Perica devrait devenir la cinquième recrue estivale du Standard.