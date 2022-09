Où Hemingway met Saint-Ex K.O.

Le cinéma, la télévision, les jeux vidéos s’emparent de la littérature, c’est sûr. C’est que la littérature fait surgir des paysages, des décors, des intrigues, des psychologies, des personnages dont les autres arts peuvent aisément se saisir. Mais là, c’est autre chose, ce sont les écrivains eux-mêmes qu’un nouveau jeu vidéo utilise. Et dans un rôle qui n’est au départ pas du tout le leur. Le jeu en fait des combattants, des boxeurs, des lutteurs, des guerriers. Ça s’appelle Write’n’fight, c’est développé par les studios Avos, on peut le télécharger sur la plate-forme Steam et c’est sorti depuis le 22 août. On en parle sur Actualitté. Les internautes ne sont pas vraiment enthousiastes : le jeu se plante trop couramment, des modes ne fonctionnent pas. Mais les développeurs assurent : ça va s’améliorer rapidement.