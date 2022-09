Nick Kyrgios, un homme nouveau depuis sa finale à Wimbledon: «Je ne me reconnais plus!»

Nick Kyrgios l’avoue sans se cacher, l’enfant terrible du tennis australien voit la vie autrement depuis sa finale à Wimbledon. Il y a pris goût et aimerait retenter l’expérience lors de cet US Open. Même si mentalement, il a le mal du pays.

Restez assis, non, Nick Kyrgios n’est pas subitement devenu le gendre idéal, le dos bien droit, la démarche élégante, portant joliment le dernier polo Lacoste sur un short bien ajusté. Il ne faut pas exagérer, et on l’a encore vu cracher sur le court, de rage, lors de son 2e tour remporté contre le Français Bonzi.

Mais depuis son accession en finale de Wimbledon, voici deux mois, c’est comme si le joueur de Canberra, redevenu 25e mondial, avait compris qu’avec ce talent, il pouvait côtoyer d’autres sommets que celui d’épater la galerie et de remplir les stades, plus pour ses facéties que pour ses résultats.