En Italie, la crise énergétique hante la campagne électorale

La paralysie économique due à la pandémie, une inflation galopante et aussi, aujourd’hui, une crise énergétique sans précédent. Industriels et entrepreneurs italiens sont en souffrance. L’industrie céramique, papetière et textile, la sidérurgie nationale, l’univers du commerce de détail, mais aussi le secteur hôtelier et de la restauration voient avec angoisse se profiler un automne extrêmement difficile et périlleux. Selon Confcommercio – l’organisation nationale qui regroupe plus de 700.000 entreprises actives dans le secteur tertiaire, du tourisme et du commerce –, jusqu’à 120.000 entreprises risquent la faillite avant le début de l’année prochaine. Un scénario catastrophe qui cache un possible corollaire tragique : la destruction de 370.000 emplois à l’échelle nationale.