La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Je n’ai jamais vu un sac de billets marquer un but»

3 milliards d’euros, c’est le montant estimé des transferts de l’écosystème du foot européen. A elle seule la Première League « affiche » plus de 2 milliards, record absolu. Et ce ne sont pas seulement les cadors habituels mais même le promu Nottingham Forest, avec près de 180 millions de dépenses qui affole les compteurs. Ailleurs en Europe, Barcelone, endetté jusqu’au cou, poursuit sa politique de l’autruche. Deux « exceptions » très relatives : le marché plus prudent d’un PSG mieux géré qui a vidé son « loft » et l’exemple de l’Ajax dont le comité de surveillance a refusé le transfert à 20 millions de l’Argentin Ocampos, privilégiant un prêt. Sans doute l’héritage de Cruyff qui disait qu’il n’avait jamais vu un sac de billets marquer un but. Le monde du foot est déconnecté de la réalité. Très (très) loin de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur des populations européennes dont certaines se demandent comment elles vont se chauffer en hiver ou payer leur note d’électricité.