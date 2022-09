En Espagne, des mesures d’urgence face à une inflation record

« Ce gouvernement essaiera toujours de protéger la classe moyenne travailleuse », c’est le mantra répété par le socialiste Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol, face à la crise énergétique qui frappe le pays et le conduit à une inflation record depuis 1985 : 10,4 % sur un an.

Même s’il reconnaît de mauvais chiffres, l’exécutif espagnol estime que ses mesures annoncées depuis le début de la guerre en Ukraine ont réussi à freiner une escalade des prix plus importante. Baisse de la TVA sur l’électricité de 21 à 5 % (en un an) et sur le gaz (dès le mois d’octobre jusqu’à la fin de l’année), remise de 20 centimes sur le litre de carburant, aides sociales, trains de banlieue et régionaux gratuits, réduction du prix du métro, obligation d’éteindre les vitrines et de baisser la climatisation… des mesures que les analystes qualifient « d’urgentes ».